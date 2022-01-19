Вернер: верим, что в АПЛ всё может очень быстро измениться

Форвард «Челси» Тимо Вернер поделился мыслями о борьбе команды за трофеи в этом сезоне.

«Мы верим, что в АПЛ всё может очень быстро измениться, хотя, конечно, мы понимаем, как хорош «Сити», особенно в чемпионате, и когда у них такое преимущество, их нелегко обойти.

Нам ещё есть за что бороться в этом году, мы сражаемся в Лиге чемпионов, вышли в финал Кубка лиги, и у нас есть шансы в Кубке Англии и клубном чемпионате мира. У нас большие возможности завоевать трофей в этом сезоне, так что есть время опустить голову, засучить рукава и трудиться», — приводит слова Вернера сайт «Челси».

Команда Томаса Тухеля, набрав 44 очка за 23 матча, занимает третье место в АПЛ. У лидирующего «Ман Сити» – 56 баллов за 22 игры, у идущего вторым «Ливерпуля» – 45 очков за 21 матч.

Гол Вернера «Саутгемптону» в 7-м туре АПЛ:

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