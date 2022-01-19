Томас Тухель объяснил решение Хакима Зиеша не праздновать гол в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разговор на повышенных тонах между игроками команды Хакимом Зиешем и Ромелу Лукаку в перерыве матча английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1), а также объяснил решение марокканца не праздновать забитый мяч.

«Это нормально, что они разговаривают. Нормально, что они недовольны. Это нормально, когда они недовольны, если мы говорим, что хотим большего от них. Это нормально. Но даже по реакции после гола было видно, что мы устали. Мы ощутили облегчение после гола, но чистой радости не было. Мы даже в таких ситуациях стараемся сохранить энергию. Вот моё ощущение от команды в данный момент», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Видео гола Зиеша «Брайтону»:

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