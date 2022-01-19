Билеты на ЧМ-2022 для катарцев стоят $ 11 — вдвое дешевле, чем для россиян на ЧМ-2018
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ФИФА открыла регистрацию для болельщиков, которые хотят приобрести билеты на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Для иностранных фанатов минимальная цена составит $ 69, что на треть дешевле, чем на ЧМ-2018 в России ($ 105), информирует Associated Press. Это билеты третьей категории.
Самые дешёвые билеты четвёртой категории, которые будут доступны только жителям Катара, будут стоить $ 11 – в два раза дешевле, чем было для россиян на ЧМ-2018.
Отмечается, что билеты на чемпионат мира в Катаре будут самыми дешёвыми со времён ЧМ-1986 в Мексике.
Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Уже определились 13 команд-участниц турнира, квалификация закончится в июне этого года.
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