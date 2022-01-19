Агент Коновалова рассказал подробности перехода вратаря в шотландский клуб

Джамал Акаев, агент вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова, рассказал подробности перехода голкипера в шотландский клуб.

«Активная работа по Ивану велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. К примеру, шведский «Гётеборг» проявлял предметный интерес. Наверное, можно сказать, что «Ливингстон» был более настойчив.



Большую роль сыграл главный тренер команды Дэвид Мартиндейл. Также хотелось бы выразить благодарность руководству «Рубина» за то, что пошли навстречу», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова из «Рубина». Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу. Стороны подписали контракт на полтора года.