Фомин: в матче с поляками всё зависит от сборной России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о предстоящих стыковых матчах к чемпионату мира – 2022, в которых сборная России сыграет с национальной командой Польши.



«Соперник очень серьёзный, с такими звёздами, как Роберт Левандовски и Пётр Зелиньски. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придёт много болельщиков, и всё зависит от нас. Нужно хорошо подготовиться, а в марте посмотрим, кто окажется сильнее.



Матч пройдёт в «Лужниках». В теории это даёт преимущество, а как будет на практике, покажет только сам матч. Надеюсь, что дома сыграем удачно. В «Лужниках» пока не доводилось бывать ни в качестве футболиста, ни в качестве зрителя.



Первые матчи прошлого чемпионата мира смотрел дома, а потом уже на сборах с «Нижним Новгородом». Больше всего запомнилось, как наша сборная чуть не обыграла Хорватию и едва не вышла в полуфинал чемпионата мира», — цитирует Фомина пресс-служба «Динамо».

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