Левандовски ответил на вопрос о том, видит ли себя в одной команде с Холандом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, смог ли бы он играть в одной команде со звездой дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Я смогу сказать что-то, если мы потренируемся вместе неделю или две. Эрлинг игрок другого типа, не такой, как я. Но он топ-игрок, и я счастлив, что он играет в Бундеслиге и показывает то, насколько он хорош», — цитирует польского бомбардира Bild.

В нынешнем сезоне Холанд в 13 матчах немецкой Бундеслиги забил 15 голов и отдал 5 голевых передач. Также на счету норвежского нападающего 3 гола в 3 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Левандовски забил 23 гола и отдал 1 голевую передачу в 19 матчах немецкого чемпионата. В Лиге чемпионов у него 9 голов и 2 передачи в 6 матчах.