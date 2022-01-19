Рангник на встрече с руководством «МЮ» назвал 3 игроков, не соответствующих уровню клуба
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал критическую оценку нынешнему составу команды на встрече с руководством клуба в начале января, утверждает журналист 90min Грэм Бэйли.
По его информации, немец заявил, что такие игроки, как Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака и Люк Шоу, недостаточно хороши, чтобы играть за «красных дьяволов». Рангник считает, что клубу стоит сделать серьёзные изменения в линии защиты.
Специалист рекомендовал руководству обратить внимание на 24-летнего защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана.
Напомним, «МЮ» располагается на 7-м месте в таблице АПЛ.
Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:
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