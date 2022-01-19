«Зенит» близок к подписанию нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто

«Зенит» может приобрести нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, сообщает RMC Sport. По информации источника, форвард может стать заменой для Сердара Азмуна, у которого летом истекает контракт с клубом из Санкт-Петербурга.



Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривал нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.



Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.



В бразильской Серии А сезона-2021 форвард сыграл в 33 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

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