Стало известно, что Ибрагимович и Тео сказали судье после матча «Милан» — «Специя»

Арбитр матча 22-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Специя» (1:2) Марко Серра допустил серьёзную ошибку в конце игры и не сдержал слёз в раздевалке.
Златан Ибрагимович и ещё несколько футболистов «Милана» после матча подошли к Серре в подтрибунном помещении и поддержали его. По информации La Gazzetta dello Sport, швед сказал судье, что «ошибки совершают все». Защитник «Милана» Тео Эрнандес согласился с одноклубником: «Я сегодня промазал с пенальти».
Напомним, в конце матча при счёте 1:1 форвард «Милана» Жуниор Мессьяс забил гол, но Серра за секунду до удара бразильца свистнул из-за фола на Анте Ребиче и не засчитал мяч. Это вызвало недовольство хозяев, так как арбитр мог позволить продолжить игру. Вскоре после этого «Специя» забила победный гол. Серра извинился перед игроками «Милана».
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