Менеджер ВТБ похитил у бывшего футболиста «Динамо» Флореску больше 4 млн рублей

Сотрудник банка ВТБ незаконно присвоил себе деньги румынского футболиста Георге Флореску, в прошлом выступавшего за московское «Динамо», «Торпедо» и «Аланию», пишет Mash.



Флореску держал деньги в ВТБ. В 2019 году сотрудник отделения банка в Химках, используя данные Флореску, перевёл себе € 60,5 тысяч (4,3 млн рублей).

Сообщается, что 37-летний футболист не заметил потерю денег, так как не живёт в России. Но сейчас в ВТБ сами обнаружили преступление и сообщили в полицию, которая возбудила уголовное дело и задержала 29-летнего подозреваемого.

Отметим, что Флореску стал финалистом Кубка России – 2010/2011 в составе «Алании». Ранее он выступал за сборную Румынии. Георге провёл 11 матчей за национальную команду и забил 1 гол.