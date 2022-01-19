Антонио Конте: о благосостоянии игроков много говорят, но ничего не делают

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о благосостоянии футболистов в английской Премьер-лиге.



«Думаю, в Англии о благосостоянии игроков говорят не первый сезон, чтобы попытаться их защитить. Вопрос в том, что изменилось за эти годы? Ничего. И по этой причине я могу сказать, что продолжать говорить о благосостоянии игроков глупо, потому что это пустая трата времени.



Это происходит не только в этом сезоне, а много, много лет… О благосостоянии игроков много говорят, но что делают? Ничего. Мы должны двигаться дальше, пытаться быть серьёзными и обсуждать другие темы», – цитирует Конте Independent.



После 18 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка.

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