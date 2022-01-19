«Зенит» ведёт переговоры с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха касательно Алассана Плеа
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Нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Алассан Плеа может перейти в «Зенит», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Стороны находятся на стадии переговоров.
Алассан Плеа перешёл в «Боруссию» из «Ниццы» летом 2018 года за € 23 млн. В 127 матчах за немецкий клуб он забил 40 мячей и отдал 21 результативную передачу. Transfermarkt оценивает форварда в € 15 млн.
Ранее появилась информация, что «Зенит» может приобрести нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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