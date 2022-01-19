Юсуф Языджи стал футболистом ЦСКА
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Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи перешёл в ЦСКА, сообщает пресс-служба российского клуба. Стороны завершили оформление перехода турецкого футболиста на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. Соглашение с французским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Новость по темеИсточник: ЦСКА объявит о трансфере Языджи в ближайшие два дня
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