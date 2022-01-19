В тульском «Арсенале» рассказали, ждать ли трансферов от клуба этой зимой

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев, приехавший в Турцию на сбор команды, рассказал о подготовке к весенней части чемпионата.



«Мы довольны тем, как проходит первый сбор. Команда работает в хороших условиях, есть всё необходимое для тренировочного процесса и восстановления. Поле идеального качества находится рядом с отелем. Из того, что было запланировано на первые 10 дней, всё выполнено. Вчера мы сыграли первый контрольный матч. Соперником был венгерский клуб «Кишварда». Сезон у них возобновляется 29 января, поэтому они уже завершают подготовку. Встреча закончилась вничью 2:2, но надо понимать, что это игра на сборах. Результат здесь отходит на второй план. «Арсенал» сыграл двумя составами, все футболисты должны были получить игровую практику, и они её получили, проведя на поле по одному тайму. До конца этого сбора проведём ещё одну игру. Соперником будет другая венгерская команда «Сегед».



Новости о возможных новичках? Сейчас с нами работает белорусский нападающий Кирилл Сидоренко, находящийся на просмотре. В игре с «Кишвардой» он реализовал пенальти, посмотрим, что будет дальше. Понимаю, что трансферные новости всегда всех очень интересуют, это абсолютно нормально и объяснимо. Но хочу сказать, что тот состав, который у нас есть сейчас, вполне конкурентноспособный. Он подходит для решения тех задач, которые стоят перед тульским «Арсеналом». В команде собраны хорошие, качественные футболисты. Да, усиление всегда необходимо, и мы работаем в этом направлении. Но это должно быть именно усиление, а не просто формальное привлечение нового игрока. Комментировать различные слухи и ход переговорного процесса по тому или иному футболисту мы не будем. Если же состоится реальное подписание кого-либо из новичков, то непременно об этом сообщим», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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