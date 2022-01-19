Хави рассчитывает на Дембеле, несмотря на разногласия игрока и клуба по контракту
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Главный тренер «Барселоны» Хави не планирует исключать нападающего Усмана Дембеле из состава, сообщает AS. Тренер всерьёз рассчитывает на футболиста до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что 24-летний французский футболист не планирует продлевать соглашение на условиях «Барселоны». Дембеле не собирается покидать команду в январе, но уйдёт из клуба бесплатно 30 июня, когда истечёт срок действия контракта. Дембеле заявил, что считает себя футболистом мирового класса и должен получать соответствующую зарплату. «Барселона» не готова удовлетворить требования Дембеле.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 6 матчах испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи. С 2016 года Дембеле вызывается в сборную Франции.
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