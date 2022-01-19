После перехода Языджи в ЦСКА «Лилль» подписал Бен-Арфа до конца сезона

«Лилль» объявил о заключении контракта с полузащитником Атемом Бен-Арфа. Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца этого сезона, информирует пресс-служба французской команды.
Бен-Арфа оставался без команды с лета прошлого года, когда у него закончился контракт с «Бордо». В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач. До этого Атем выступал за «Марсель», «Вальядолид», «Ренн», «ПСЖ», «Ниццу», «Халл», «Ньюкасл» и «Лион».
Напомним, сегодня из «Лилля» в ЦСКА на правах аренды перешёл полузащитник Юсуф Языджи. В нынешнем сезоне турок провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн.
- 19 января 2022
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