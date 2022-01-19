Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» на финальной стадии переговоров по форварду «Интернасьонала» Юри Алберто

«Зенит» на финальной стадии переговоров по форварду «Интернасьонала» Юри Алберто
Комментарии

«Зенит» находится на финальной стадии переговоров по нападающему «Интернасьонала» Юри Алберто. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Стороны максимально близки к полной договорённости. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривал нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.

Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Новость по теме
«Зенит» не интересуется нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Плеа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022