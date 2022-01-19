«Зенит» на финальной стадии переговоров по форварду «Интернасьонала» Юри Алберто

«Зенит» находится на финальной стадии переговоров по нападающему «Интернасьонала» Юри Алберто. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.



«Стороны максимально близки к полной договорённости. Договориться о сделке должны в ближайшие пару дней», — сказал источник «Чемпионату».



Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривал нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.



Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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