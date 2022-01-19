«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА рассказал о переговорах с Языджи

Пресс-служба ЦСКА в шуточной манере рассказала о переговорах по переходу в команду полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА рассказал о переговорах с Языджи Фото: скриншот видео в «твиттере» ЦСКА

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

Пост позже был удалён.

