«Ньюкасл» может арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», Manchester Evening News.



По информации источника, «сороки» работают над переходом хавбека «МЮ» на правах аренды в зимнее трансферное окно. «Ньюкасл» готов полностью выплачивать зарплату футболиста.



Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник его не продлит, то станет свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.



В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.



В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: