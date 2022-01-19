Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» может арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» может арендовать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», Manchester Evening News.

По информации источника, «сороки» работают над переходом хавбека «МЮ» на правах аренды в зимнее трансферное окно. «Ньюкасл» готов полностью выплачивать зарплату футболиста.

Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник его не продлит, то станет свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» не позволит Лингарду уйти в «Вест Хэм» зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022