Главный редактор CSKA TV выступила с заявлением по поводу скандального ролика

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за скандальную презентацию новичка армейцев Юсуфа Языджи.
«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиа группа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока нельзя было его превратить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным.
Ещё раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» ЦСКА.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
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