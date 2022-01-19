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Главный редактор CSKA TV выступила с заявлением по поводу скандального ролика

Главный редактор CSKA TV выступила с заявлением по поводу скандального ролика
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Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за скандальную презентацию новичка армейцев Юсуфа Языджи.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиа группа. Изначально планировался и был утверждён совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока нельзя было его превратить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих ещё и оскорбительным.

Ещё раз приношу извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» ЦСКА.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

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