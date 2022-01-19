Сергей Семак высказался об обиде Артёма Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу обиды нападающего Артёма Дзюбы из-за нехватки игрового времени в команде.
«Я беседовал с Дзюбой по поводу его игрового времени. Всё можно понять. Игрок долгое время был лучшим, а потом не попадает в старт по решению тренера – это вызывает обиду. И это нормально. Артём ещё и очень эмоциональный человек. И знаете, когда Дзюба заведён – это хорошо для нас. Он приносит пользу команде.
Моя задача как тренера объяснить свою позицию, в особенности опытным игрокам. Понимает или не понимает? Все игроки – индивидуалисты, хоть это и командный вид спорта. Пока объяснять получается, как будет дальше – посмотрим. Речь сейчас не только об Артёме, но и о других футболистах, которые не всегда выходят», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 19 января 2022
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:50
-
17:42
-
17:39
-
17:38
-
17:23
-
17:21
-
17:06
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:37
-
16:34
-
16:22
-
16:13
-
15:51
-
15:42
-
15:33
-
15:20
-
15:04
-
14:43
-
14:32
-
14:29
-
13:48
-
13:47
-
13:24
-
13:14
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:21
-
12:21
-
12:08