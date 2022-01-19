«Барса» хочет подписать защитника «Челси». Переговоры клуба с игроком в продвинутой стадии

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.



По информации источника, переговоры между сине-гранатовыми и датчанином находятся в продвинутой стадии. «Барса» хочет сейчас подписать контракт с футболистом, чтобы летом Кристенсен присоединился к каталонцам на правах свободного агента.



Ранее сообщалось, что 25-летний игрок отказался продлевать действующее соглашение с «аристократами». «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт.



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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