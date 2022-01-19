Сергей Семак: как можно говорить о выходе из группы ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, мог ли санкт-петербургский клуб выйти из группы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, «Зенит» выступал в группе Н с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё». Российский клуб занял 3-е место.

«Думаю, было сложно выйти из такой группы. Максимум мы могли рассчитывать ещё на два-три очка при определённом стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью — либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы. Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы скорее стечение обстоятельств, чем заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей – но это не являлось бы закономерностью. Конкурировать сложно.



Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России – да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул. Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают. Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет — 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16. Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.