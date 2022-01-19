ЦСКА отстранил сотрудников, разместивших скандальный пост с презентации Языджи

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал скандальный пост с презентации новичка клуба Юсуфа Языджи.
«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это недопустимо и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — цитирует Аксёнова «Спорт-Экспресс».
В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
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