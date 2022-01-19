Гол Иммобиле в ворота «Удинезе» и эмоции игроков «Лацио» — в видеообзоре игры Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 римский «Лацио» принимал «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 1:0.



Команды не сумели открыть счёт в основное время встречи. На 106-й минуте единственный гол в ворота «Удинезе» отправил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. Результативную передачу отдал полузащитник римского клуба Данило Катальди.

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Таким образом, римский «Лацио» вышел в 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022, а «Удинезе» завершил выступление в турнире. В четвертьфинале Кубка Италии «Лацио» встретится с «Миланом», который ранее обыграл «Дженоа» со счётом 3:1. Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».