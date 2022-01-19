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«Милан» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма»

«Милан» хочет арендовать защитника «Тоттенхэма»
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Центральный защитник «Тоттенхэм Хотспур» Джафет Танганга может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, «Милан» хочет арендовать футболиста, но «шпоры» не готовы отдавать игрока.

Помимо англичанина, в шорт-листе «Милана» находятся Эрик Бейи из «Манчестер Юнайтед» и Абду Диалло, выступающий в «Пари Сен-Жермен».

Танганга является воспитанником «Тоттенхэма». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 9 матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Тоттенхэм»:

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