Сергей Семак ответил на вопрос, раздражает ли его постоянная критика от Владимира Быстрова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к критике со стороны экс-игрока санкт-петербургского клуба Владимира Быстрова.

«Раздражает ли постоянная критика Быстрова? Меня ничего не раздражает. Я не особо раздражительный. Если ему хочется говорить, пусть это делает. Я слушаю людей, которых понимаю. Понимаю, на чём базируется их мнение. Конечно, российскому футболу сейчас сложно — и не важно, какой тренер придёт в ту или иную команду. Мы уступаем по всем показателям. Средний бюджет команды в Лиге чемпионов – 480 миллионов евро. Конечно, «Зенит» в лидерах в чемпионате России, но в Европе этого недостаточно. Плюс лимит. Наша обойма – самая скромная среди всех участников Лиги чемпионов. Среднее количество легионеров в командах-участниках группового этапа – 17 человек. Хотя в той же Германии, Испании можно найти своих игроков, но там никто не гонится за принадлежностью к той или иной стране. Там исключительно спортивный принцип и конкуренция», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.