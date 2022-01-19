Тухель не заинтересован в приглашении Курзава в команду

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава, вероятнее всего, не перейдёт в «Челси». Об этом сообщает FootMercato.



По информации источника, главный тренер «синих» Томас Тухель не заинтересован в приглашении француза. Агент футболиста хочет найти ему команду в этом месяце. На этой неделе он прилетит в Италию и проведет переговоры с рядом клубов. Интерес к Курзава проявляют «Интер», «Лацио» и «Наполи».



29-летний Курзава перешёл в «ПСЖ» в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в матче Суперкубка Франции, проведя на поле девять минут. Контракт защитника с клубом истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 9 млн.

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