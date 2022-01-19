«Бавария» продаст Левандовского летом, если форвард не продлит контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может сменить команду. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб планирует продать игрока летом, если не договорится о продлении контракта с ним. Нынешнее соглашение поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года.
Напомним, Левандовски стал обладателем награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА. Роберт стал самым результативным игроком прошедшего года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 46 очков в 19 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Байер».
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