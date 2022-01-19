Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» продаст Левандовского летом, если форвард не продлит контракт

«Бавария» продаст Левандовского летом, если форвард не продлит контракт
Комментарии

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может сменить команду. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб планирует продать игрока летом, если не договорится о продлении контракта с ним. Нынешнее соглашение поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Напомним, Левандовски стал обладателем награды лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА. Роберт стал самым результативным игроком прошедшего года. На его счету 69 голов в 59 матчах за «Баварию» и сборную Польши. Роберт забил 43 мяча в чемпионате, 11 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Германии, 2 на клубном чемпионате мира и 11 за сборную Польши.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 46 очков в 19 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 40 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Байер».

Новость по теме
Левандовски рассказал, почему поставил Жоржиньо на первое место в номинации The Best
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022