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Андрей Лунёв рассказал о сроках восстановления после операции

Андрей Лунёв рассказал о сроках восстановления после операции
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Голкипер сборной России и леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал о перенесённой операции на голеностопе и сроках восстановления.

«16 января на тренировке получил повреждение голеностопа в игровом эпизоде. На следующей день сделали МРТ, стало понятно, что потребуется операция. Впрочем, доктор после осмотра сказал, что всё могло быть хуже.

Во вторник меня прооперировали в Кёльне, всё прошло хорошо. Сроки восстановления после подобных повреждений обычно занимают от 6 до 10 недель. С одной стороны, очень хочется побыстрей вернуться в строй, но, с другой стороны, форсировать восстановление точно не стоит. Несколько дней придется походить на костылях, потом начну разрабатывать ногу. Ну и ничего не мешает активно работать над верхним плечевым поясом.

Сейчас в Германии со мной моя семья: супруга с сыном. Так что с поддержкой все хорошо. Правда, я какое-то время жене не помощник: на костылях особенно не разгуляешься. Конечно, обидно, что год начался так неудачно, но упаднических настроений нет и в помине: травмы — неизбежная часть футбола. Настроен на активное восстановление и скорейшее возвращение на поле», — приводит слова Лунёва пресс-служба РФС.

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