Журова: и меня в Турции Наташей называли, ничего страшного

Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова оценила скандальную презентацию новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.



«Я не считаю эту шутку оскорбительной для российских женщин, не считаю, что им стоит на неё обижаться. Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ. Даже не русских, а украинских девушек. Если любая русская девушка туда приедет, то её будут так называть. И меня там тоже Наташей называли, ничего страшного. ЦСКА провели удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка — не только болельщики, но и непричастные к футболу люди», — приводит слова Журовой «РБК-Спорт».