«Лестер» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:30

В ночь с 19 на 20 января состоится матч «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Тоттенхэм».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Роберт Джонс.
После 18 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на 6-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 33 очка. «Лестер» (25) находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
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