Евгений Гинер: впервые слышу о презентации Языджи в ЦСКА

Заместитель председателя совета директоров, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что не знает о презентации новичка армейцев Юсуфа Языджи.
«Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом», — цитирует Гинера агентство «РИА Новости Спорт».
В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. Позже видео было удалено.
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
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