Семак: если хотим подписать игрока из РПЛ для усиления, то он стоит неадекватных денег

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о приглашении на просмотр защитника «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алипа.

«Что касается приглашения на сбор Алипа, вы прекрасно понимаете ситуацию с паспортами. Если мы хотим подписать игрока из РПЛ именно для усиления, то он стоит абсолютно неадекватных денег. В этом отношении клуб не делает больших трат, не переплачивает. Поэтому мы обращаем внимание на игроков, у которых есть потенциал. Мы обязаны пробовать, а получится или нет – посмотрим», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года. В сезоне-2021 защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Казахстана и не отметился результативными действиями. С 2018 года Алип вызывается в национальную команду Казахстана.