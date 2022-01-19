Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Пари Сен-Жермен» уверены, что клуб возглавит Зидан

Игроки «Пари Сен-Жермен» уверены, что клуб возглавит Зидан
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, игроки парижан уверены, что Зидан возглавит команду перед стартом следующего сезона. Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» хочет пригласить Зидана, однако клуб решил продолжить сотрудничество с Маурисио Почеттино до конца сезона.

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

«Пари Сен-Жермен» набрал 50 очков в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (37) и «Ницца» (39). Действующий чемпион Франции — «Лилль».

Новость по теме
«ПСЖ» подтвердил Зидану готовность пригласить его на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022