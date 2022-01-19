Игроки «Пари Сен-Жермен» уверены, что клуб возглавит Зидан

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом. Об этом сообщает Marca.



По информации источника, игроки парижан уверены, что Зидан возглавит команду перед стартом следующего сезона. Ранее стало известно, что руководство «ПСЖ» хочет пригласить Зидана, однако клуб решил продолжить сотрудничество с Маурисио Почеттино до конца сезона.

49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



«Пари Сен-Жермен» набрал 50 очков в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (37) и «Ницца» (39). Действующий чемпион Франции — «Лилль».