Геркус: скоро услышим про новый контракт Семака с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус выразил уверенность в том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в скором времени продлит контракт с санкт-петербургским клубом.
«Я думаю, что это просто техническая пауза с продлением контракта Семака с «Зенитом». Всё будет нормально, скоро услышим про новый контракт. Что касается Дзюбы, то в словах Семака не увидел ничего сенсационного», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), а также выигрывал Кубок (сезон-2019/2020) и Суперкубок (2020, 2021) страны. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Зенит» после 18 туров занимает 1-е место в турнирной таблице. Подопечные Семака набрали 38 очков в 18 матчах.
- 19 января 2022
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