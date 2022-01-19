«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 19 на 20 января состоится матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Встреча перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.
После 20 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 32 очка. «Брентфорд» (23) находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (56), который является также действующим чемпионом Англии.
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