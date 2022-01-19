Семак назвал полумерами возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
«То, что лимит могут пересмотреть в сторону ослабления, где в заявку можно будет вносить 12 или 13 иностранцев, — это полумеры. Я не раз говорил: играть должны сильнейшие. А лимит приводит к дисбалансу между качеством российских игроков и количеством денег, которое вкладывается в них. Но это не спортивные, а политические вопросы. Я тренер, а не функционер. Мы должны понимать, куда надо двигаться: если заниматься популяризацией – одно, если нужен результат – другое. У каждого своё видение вопроса», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Комментарии
- 19 января 2022
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:04
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:03
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:06
-
18:00
-
17:55
Партнерский контент