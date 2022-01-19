Семак назвал полумерами возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«То, что лимит могут пересмотреть в сторону ослабления, где в заявку можно будет вносить 12 или 13 иностранцев, — это полумеры. Я не раз говорил: играть должны сильнейшие. А лимит приводит к дисбалансу между качеством российских игроков и количеством денег, которое вкладывается в них. Но это не спортивные, а политические вопросы. Я тренер, а не функционер. Мы должны понимать, куда надо двигаться: если заниматься популяризацией – одно, если нужен результат – другое. У каждого своё видение вопроса», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.