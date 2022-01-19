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Главный редактор CSKA TV отключила комментарии в «Инстаграме» после скандального видео

Главный редактор CSKA TV отключила комментарии в «Инстаграме» после скандального видео
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Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева отключила комментарии на своей странице в «Инстаграме» после скандальной презентации новичка армейцев Юсуфа Языджи.

Напомним, в видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в «Инстаграме» лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. Позже видео было удалено, а Кирильчева принесла извинения.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

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