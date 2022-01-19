Анхель Ди Мария: Месси будет играть всё лучше и лучше

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария высказался об адаптации Лионеля Месси.



«Постепенно всё настраивается. Месси будет играть все лучше и лучше, как и все остальные. Когда я перешел в «ПСЖ», то стал ощущать себя как дома. Я очень быстро и хорошо адаптировался. Партнёры с самого начала облегчили мою адаптацию.

Честно, из-за этого все было гораздо проще. Так что когда в «ПСЖ» перешел Паредес, а потом Месси, мы старались помочь, давали советы и помогали адаптироваться как можно скорее. Думаю, создать им комфортную атмосферу – самое важное», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом.