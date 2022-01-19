Семак объяснил ситуацию с будущим Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу будущего нападающего Артёма Дзюбы в санкт-петербургском клубе.

«На сегодняшний день у Артёма действующий контракт. Есть пункт, при котором он автоматически продлевается. Сейчас нужно играть и проявлять себя. А тот самый пункт – есть он или нет, клуб в любом случае может предложить новое соглашение. И дело не в том, что он условно не наиграл определённое время, и поэтому его не хотят продлевать. В первой части сезона он выходил и приносил пользу. Будет делать это дальше – хорошо. Если клуб поймёт, что игрок помогает и хочет остаться в «Зените», то почему не подписать новый контракт?



Дальше вопрос в самом Артёме – устраивает ли его тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт, и мне он не говорил о желании уйти», — сказал Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.