«Спартак» продлил контракт с Айртоном до 2026 года
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«Спартак» договорился с левым защитником Айртоном о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Теперь контракт 24-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Защитник стал игроком «Спартака» летом 2018 года. В этом сезоне футболист провёл 25 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол.
Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
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