Губерниев ответил Галицкому на слова, что наши лучшие футболисты должны играть в России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который ранее заявил, что лучшие отечественные футболисты должны выступать в России.
«Мы с Галицким общались несколько дней назад. Мне сообщили, что он мне будет звонить, мы поговорили. Оказалось, он большой поклонник биатлона. Он — большой молодец, мы договорились встретиться и выпить чаю. Галицкий как владелец клуба прав, что лучшие должны играть в России.
Но мне кажется, что те, кто хочет быть звёздами европейского масштаба, должны стремиться туда, где настоящий футбол, где все звёзды. Надо стремиться играть там. Если бы у нас играли Левандовски, Холанд и остальные, то никто бы не уезжал. А так надо ехать туда, где лучше и круче. Но Галицкий — молодец. Надеюсь, что мы вместе сделаем многое на благо футбола и биатлона», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 19 января 2022
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