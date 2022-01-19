Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев ответил Галицкому на слова, что наши лучшие футболисты должны играть в России

Губерниев ответил Галицкому на слова, что наши лучшие футболисты должны играть в России
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который ранее заявил, что лучшие отечественные футболисты должны выступать в России.

«Мы с Галицким общались несколько дней назад. Мне сообщили, что он мне будет звонить, мы поговорили. Оказалось, он большой поклонник биатлона. Он — большой молодец, мы договорились встретиться и выпить чаю. Галицкий как владелец клуба прав, что лучшие должны играть в России.

Но мне кажется, что те, кто хочет быть звёздами европейского масштаба, должны стремиться туда, где настоящий футбол, где все звёзды. Надо стремиться играть там. Если бы у нас играли Левандовски, Холанд и остальные, то никто бы не уезжал. А так надо ехать туда, где лучше и круче. Но Галицкий — молодец. Надеюсь, что мы вместе сделаем многое на благо футбола и биатлона», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Галицкий: биатлон смотрю только из-за Губерниева. Но мне очень понравились слова Тюкавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022