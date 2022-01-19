«Лестер» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч 17-го тура АПЛ

«Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» объявили стартовые составы на матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Тоттенхэм».



«Лестер»: Шмейхель, Томас, Вестергор, Сёюнджю, Олбрайтон, Дьюсбери-Холл, Чодури, Тилеманс, Мэддисон, Лукман, Дака.



Запасные: Якупович, Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Джастин, Барнс, Брант, Макатир, Сумаре, Перес.



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Санчес, Танганга, Регилон, Эмерсон, Уинкс, Хёйбьерг, Скипп, Моура, Кейн.



Запасные: Голлини, Доэрти, Родон, Алли, Ло Чельсо, Сесеньон, Бергвейн, Хиль, Скарлетт.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джонатан Мосс. Ему будут помогать ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери – Роберт Джонс.