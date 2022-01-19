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«Валенсия» хочет арендовать защитника «Барселоны». Клубы ведут переговоры

«Валенсия» хочет арендовать защитника «Барселоны». Клубы ведут переговоры
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Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может на правах аренды в зимнее трансферное окно сменить команду. В услугах 22-летнего игрока заинтересована «Валенсия», сообщает Marca.

По информации источника, клубы уже ведут переговоры об аренде футболиста. «Валенсия» рассчитывает подписать испанца до конца нынешнего сезона без права выкупа.

Мингеса является воспитанником «Барселоны». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Мингеса сыграл в 13 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 20-го тура Примеры «Гранада» — «Барселона»:

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