Радченко: время Дзюбы в «Зените» не на исходе. Он всё ещё ключевой игрок

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о роли нападающего Артёма Дзюбы в санкт-петербургском клубе.

«Статус Дзюбы в «Зените» не поменялся, он всё ещё ключевой игрок. Что он оставался на скамейке в некоторых матчах — это нормальная рабочая ситуация. В такой команде, как «Зенит», тренеру очень сложно выбирать состав на матч — все хотят играть. Обиды — рабочая ситуация.



Я не считаю, что время Дзюбы в «Зените» на исходе — он второй лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона. Тому же Сергееву ещё надо работать и работать, чтобы достичь уровня Артёма», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.