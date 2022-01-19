«Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» объявили стартовые составы на матч перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед».



«Брентфорд»: Лёссль, Пиннок, Янссон, Сёренсен, Расмуссен, Канос, Йенсен, Нёргор, Янельт, Тони, Мбемо.



Запасные: Фернандес, Генри, Стевенс, Аер, Баптист, Бидструп, Форсс, Годдос, Висса.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Варан, Линделёф, Дало, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эланга, Гринвуд, Роналду.



Запасные: Хитон, Хендерсон, Джонс, Магуайр, Мата, Матич, ван де Бек, Марсьяль, Рашфорд.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.