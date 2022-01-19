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Галицкий объяснил назначение Фарке на пост главного тренера «Краснодара»

Галицкий объяснил назначение Фарке на пост главного тренера «Краснодара»
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему было принято решение назначить на пост главного тренера клуба Даниэля Фарке.

«Сейчас внутри школы у нас нет тренера, который бы мог возглавить команду с достаточно именитыми футболистами. Такого тренера, который мог бы поддержать наш стиль. Все смеются над этим, но для нас стиль важнее всего. Мы хотим играть в тот футбол, в который всегда играл «Краснодар». Может, не всегда так хорошо получается, но мы продолжаем играть в этот футбол. Мы внимательно смотрели на российских тренеров, которые есть на рынке. Но видели, что никто из свободных российских тренеров не даст нам эту стилистику.

Специалистов с западного рынка даже в Москву тяжело затащить, а что говорить о Краснодаре. Переговоры у нас были очень тяжёлые, практически на флажке договорились. Мы могли зайти в предсезонку без тренера. Но для нас главным в Фарке было то, что мы увидели у него нужный нам стиль. Это для нас самое важное.

Ни один тренер в «Краснодаре» не был уволен за результат. Для нас это ценно. Это, может, немного наивно. Вы можете говорить что хотите. Но это мы, это «Краснодар». Вы можете издеваться над воспитанниками, а я восхищён тем, что Сперцян и Черников так вошли в состав. Как мне кажется, Черников — очень недооценённый футболист. Не говоря уже про Матвея. К сожалению, есть небольшой провал 2001-2003 года рождения. Оттуда подойдут ребята, но будет тяжело. Ещё пара ребят могут подойти к составу. Если надо будет поменять мнение, я его поменяю. Но пока могу сказать, что мы находимся на том же векторе, на котором находились», — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

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