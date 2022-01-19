«Боруссия» М разгромно проиграла «Ганноверу» и вылетела из Кубка Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Ганновер-96» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ганновера» Максимилиан Байер. На 36-й минуте главный арбитр Флориан Бадштюбнер назначил пенальти в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии», который успешно реализовал полузащитник Себастьян Керк. На 51-й минуте до разгромного счёт довёл Байер, оформивший дубль.
В другом матче 1/8 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Ганзу» из Ростока. Игра, прошедшая на стадионе «Ред-Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Таким образом, «Ганновер» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/4 финала Кубка Германии, а «Боруссия» М и «Ганза» завершили выступление на турнире.
- 19 января 2022
-
22:35
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:20
-
22:09
-
22:07
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:04
-
20:02
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:32
-
19:30