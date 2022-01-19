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«Боруссия» М разгромно проиграла «Ганноверу» и вылетела из Кубка Германии

«Боруссия» М разгромно проиграла «Ганноверу» и вылетела из Кубка Германии
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В матче 1/8 финала Кубка Германии «Ганновер-96» принимал мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ганновера» Максимилиан Байер. На 36-й минуте главный арбитр Флориан Бадштюбнер назначил пенальти в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии», который успешно реализовал полузащитник Себастьян Керк. На 51-й минуте до разгромного счёт довёл Байер, оформивший дубль.

В другом матче 1/8 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Ганзу» из Ростока. Игра, прошедшая на стадионе «Ред-Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, «Ганновер» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/4 финала Кубка Германии, а «Боруссия» М и «Ганза» завершили выступление на турнире.

Кубок Германии. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 20:30 МСК
Ганновер-96
Ганновер
Окончен
3 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Байер – 4'   2:0 Керк – 36' (пен)   3:0 Байер – 51'
Кубок Германии. 1/8 финала
19 января 2022, среда. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Ганза Р
Росток
1:0 Поульсен – 6'   2:0 Ольмо – 82'
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