«Лилль» обыграл «Лорьян» в матче чемпионата Франции
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Сегодня, 19 января, прошёл матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 10-й минуте счёт открыл Исаак Лихаджи. Через 9 минут Моритц Йенц отправил мяч в свои ворота. Ещё через 12 минуте Рейнилду Мандава довёл счёт до разгромного — 3:0. На 92-й минуте Самбу Сумано забил гол престижа.
«Лорьян» набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 18-е место, отставая от идущего 17-м «Клермона» на одно очко при равном количестве сыгранных матчей. «Лилль» (32) — восьмой. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 50 очков. Действующим чемпионом Франции является «Лилль».
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