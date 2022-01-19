Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» обыграл «Лорьян» в матче чемпионата Франции

«Лилль» обыграл «Лорьян» в матче чемпионата Франции
Комментарии

Сегодня, 19 января, прошёл матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Лорьяном». Команды играли на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт открыл Исаак Лихаджи. Через 9 минут Моритц Йенц отправил мяч в свои ворота. Ещё через 12 минуте Рейнилду Мандава довёл счёт до разгромного — 3:0. На 92-й минуте Самбу Сумано забил гол престижа.

«Лорьян» набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 18-е место, отставая от идущего 17-м «Клермона» на одно очко при равном количестве сыгранных матчей. «Лилль» (32) — восьмой. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 50 очков. Действующим чемпионом Франции является «Лилль».

Франция - Лига 1. 20-й тур
19 января 2022, среда. 21:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 1
Лорьян
Лорьян
1:0 Лихаджи – 10'   2:0 Йенц – 19' (автогол)   3:0 Мандава – 31'   3:1 Сумано – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022